Chiariello su Sarri: "Ne ha dette di ogni contro la Juve, ad oggi stimo molto meno l'uomo..."

Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Radio Crc, soffermandosi sul possibile approdo di Sarri alla Juventus: "Sta davvero infuriando la polemica su Sarri alla Juve. Ieri ho avuto notizia certa di Sarri alla Juve, stanno aspettando Abramovich e niente più, è praticamente fatta. Non me ne frega molto, ho detto la mia, parlo di incoerenza. I napoletani sono bravi a chiedere sacrifici agli altri, parlo contro la Juve dalla mattina alla sera. Maurizio Sarri ne ha dette di ogni contro la Juventus, la coerenza nell'immagine pubblica dovrebbe valere qualcosa. La sua carriera è fatta di tanta gavetta, mi risulta non l'abbia detto neanche ancora ai suoi collaboratori. Stimo l'allenatore, ma da oggi, stimo molto meno l'uomo”.