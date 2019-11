Chiariello: "Tutti difendono la poltrona, Nicchi e Rizzoli si nascondono e alcuni negano il rigore"

In diretta su Radio Punto Nuovo, il giornalista Umberto Chiariello è tornato sulle polemiche arbitrali: "Questa è stata la giornata della difesa corporativa, tutti stretti intorno alla propria poltrona, in questi giorni è stato detto di tutto: " Giacomelli non ha sbagliato, Llorente ha fatto fallo, a Napoli siete dei piagnoni". Nicchi e Rizzoli non parlano e si nascondono, come gli struzzi quando mettono la testa sotto la sabbia. Questa è una gigantesca mistificazione, Llorente prende posizione per saltare, il difensore deve difendere il centro della porta, vedere la palla e marcare l'avversario, Kjaer non ha fatto nulla di tutto ciò. Si disinteressa del pallone e si interessa solo dell'avversario placcandolo a mo di rugby e andando ad impattare con il gomito di Llorente, oggi giorno con i computer si può modificare qualsiasi cosa, ma la verità non è questa".