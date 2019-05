Chiariello: "Vogliono che Sarri faccia l'eroe ma sono i primi a portare i figli fuori Napoli"

In diretta su Radio CRC Umberto Chiariello ha commentato le voci di un possibile approdo di Maurizio Sarri alla Juventus: "Sono del parere che bisogna sempre guardare ai soldi nella società di oggi. Allora perchè non dovrebbe farlo una società di calcio? Perchè un allenatore non dovrebbe guardare ai propri guadagni? A Napoli danno tutti addosso a Sarri. La trattativa c'è ma a me viene da ridere perchè penso a tutti quei napoletani che hanno un figlio che gioca a pallone: se arriva la chiamata della Juve cosa fanno? non lo mandano? A Napoli c'è una squadra di Posillipo che vende le tute della Juve ed ha una partnership con i bianconeri. Non sapete quanti miei amici, tifosissimi del Napoli, hanno portato i loro figli lì. Però poi vogliamo che Sarri sia un eroe e sia tifoso del Napoli. Con i soldi e le chiacchiere degli altri siamo bravi tutti. Queste sono scelte professionali. Ma noi vogliamo l'eroe con la tasca altrui".