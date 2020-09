Col. Guardia Finanza: "Suarez e Juve non indagati, ma siamo ancora alle fasi preliminari..."

Selvaggio Sarri, colonnello della Guardia di Finanza che coordina le indagini sul caso che ha visto coinvolto anche Suarez, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà.

Le indagini sono concluse?

"Ancora no, siamo ancora nelle fasi preliminari. Ci sono state divulgazioni sulle attività d'indagine. Con la Procura abbiamo fatto un comunicato stampa solo per dare un quadro delle attività e non generare dubbi. Non siamo veggenti e non sappiamo cosa accadrà. Ma al momento la Juventus non è indagata".

Il giocatore è stato già sentito?

"La Procura non è intenzionata a sentirlo per ora. Anche perché non è tra gli indagati".

La vicenda Suarez ha accelerato le indagini?

"In realtà è una vicenda accidentale e autonoma. Siamo incappati in questa vicenda e avendo il timore che alcuni elementi investigativi potessero venir meno, la Procura ha pensato che fosse necessario intervenire".

Le intercettazioni diffuse sono riferibili a Suarez?

"Non so come siano uscite, ma è chiaro che il riferimento sia al giocatore, visto che non sono tanti a per percepire un certo tipo di stipendio".