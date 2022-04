Collegio dei Revisori della A: "Indice liquidità non può essere l'unico parametro per l'iscrizione"

"Nel calcio ci sono componenti valoriali diversi rispetto alle aziende normali"

Il presidente del Collegio dei Revisori della Serie A Maurizio Dellocchio, ha parlato al Corriere dello Sport dopo aver redatto il parere portato dalla Lega alla Figc in merito alla querelle sull'indice di liquidità: "I club rischiano di non potersi iscrivere al campionato e questo creerebbe un danno al sistema. Nel calcio ci sono componenti valoriali diversi rispetto alle aziende normali: la passione e la visibilità non sono misurabili attraverso i flussi di cassa. Lo stato di salute di un'azienda non può essere identificato con un solo parametro".

Secondo la Figc l'indice dovrà essere preso in considerazione dalla data del 31 marzo, una questione che ha fatto lamentare il nuovo presidente della Lega Serie A Casini: "Stabilire oggi un parametro che deve essere applicato un mese e mezzo fa non consente alla società di adattarsi - spiega l'economista - Da qui al 30 giugno mancano praticamente 5 minuti. E le società di calcio sono delle corazzate che non possono mutare pelle in così poco tempo".