Collovati: "Gattuso ha 'cazzimma', ma sconfitta col Lecce frutto di scelte sbagliate"

Fulvio Collovati, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte per commentare proprio il momento del Napoli di Gattuso: "Sono stato uno dei primi ad aver fiducia in Gattuso, ho seguito il suo percorso al Milan con una squadra inferiore rispetto al Milan recente. E' un lavoratore, compatta il gruppo, è uno che ha la famosa cazzimma di cui voi a Napoli parlate sempre, te la fa uscire. Non mi aspettavo la prestazione contro il Lecce, frutto di qualche scelta sbagliata. Troppa convinzione che fosse una partita semplice, ed anche molti errori difensivi".