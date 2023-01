Collovati: "Il Napoli sembra il PSG, vince con 20 punti di vantaggio. Milan e Inter colpevoli"

TuttoNapoli.net

Fulvio Collovati, ex campione del mondo, in collegamento streaming a ‘Giochiamo D’Anticipo’ ha parlato del Napoli e del vantaggio accumulato dagli azzurri in classifica: "Quest’anno, dopo il girone d’andata, la Serie A ricorda molto il campionato francese dove il PSG vince con 20 punti di vantaggio e può permettersi di far riposare i migliori.