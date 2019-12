Collovati: "Per questo Napoli anche l'Udinese è pericolosa, situazione fuori controllo"

Nel corso di Canale 21, l'ex giocatore Fulvio Collovati ha parlato del momento del Napoli che non riesce ad uscire da lungo tunnel di risultati deludenti: "Il Napoli affronta una squadra fragile in difesa e che fatica in attacco, ma il momento del Napoli fa diventare pericolosa anche l'Udinese. E' una situazione ormai fuori controllo, Ancelotti ha criticato anche i giocatori in pubblico per la prima volta. S'è esposto dicendo che anche la squadra deve assumersi le proprie responsabilità".