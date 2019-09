Collovati prevede equilibrio: "Napoli e Inter meglio dell'anno scorso e Juve piena di problemi"

Fulvio Collovati fa le carte al campionato e prevede un maggiore equilibrio tra le prime tre della classe. L'ex campione del mondo s'è così espresso a Radio Kiss Kiss Napoli: "L'Inter sta rialzando la testa e ha preso un top allenatore. Il Napoli vive il secondo anno di Ancelotti: quest'anno, dopo una prima stagione importante, ci si aspetta ancora qualcosa in più. La Juventus resta favorita, ma ci sono polemiche all'ordine del giorno in casa dei bianconeri, per questo credo ci sia maggiore equilibrio. Al Napoli qualcosa non è funzionato, ma qualche giocatore è tornato tardi e s'è allenato meno. Non c'è la condizione ottimali. Mi rifiuto di pensare che il Napoli subirà tre gol a partita, la coppia Manolas-Koulibaly è tra le migliori del campionato".