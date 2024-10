Colomba: "L'Inter sulla carta è l'ammazza-campionato, ma giocando ogni 3 giorni perde energie"

"Il Napoli è partito con il piede giusto nella scelta di Conte, grazie a lui e alla società sono arrivati buoni giocatori, si sono rivitalizzati gli elementi rimasti, gli azzurri sono sulla strada giusta". Parla così l'allenatore Franco Colomba a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: "Il Como? Squadra che ha qualità tecniche, bisognerà fare una gara senza smagliature, tra l'altro il Como ha una società molto forte alle spalle, in ogni caso verrà al Maradona a giocarsela ed il Napoli potrebbe anche sfruttare gli spazi che inevitabilmente avrà a disposizione".

"La solidità difensiva? Il Napoli è in condizione, non ha grossi impegni per cui con la testa pensa solo al campionato, in più c'è un martello pneumatico che spinge ogni giorno, la tifoseria è compatta e presente, i giocatori sono forti, ci sono tutte le componenti per fare bene. Scudetto? Al momento il Napoli è fresco, brillante e le altre saranno meno fresche, la stessa Inter che sulla carta è l'ammazza-campionato poi se gioca ogni tre giorni perde energie psicofisiche: questo il Napoli dovrà sfruttarlo".