Come si può tenere fuori Neres? Novellino: "Oggi conta l'uno contro uno..."

vedi letture

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex allenatore azzurro Walter Novellino, interrogato sull'abbondanza in attacco: “Conte sarà contento, sereno, quando ci sono giocatori come Neres che rendono, giocano alla grande. In questi casi siamo contenti quando i giocatori fanno la differenza.

Il Napoli è una bella squadra, anche con l’assenza di Buongiorno ha un’ottima difesa, è una squadra caratteriale come piace a me, per un allenatore è importante avere più scelte a disposizione. Come si tiene fuori Neres? La qualità è fondamentale, le scelte sono belle per queste, nel calcio di oggi si gioca sempre uno contro uno e questi giocatori servono ed il Napoli ne ha”.