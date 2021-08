Come sostituire Osimhen? Spalletti: "Avete le sentinelle, almeno un dubbio lasciamolo..."

Come pensa di sostituire Osimhen? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida contro il Genoa valida per la seconda giornata di campionato ha risposto così: "Mi sono accorto qualcosa, ascolto qualcosa e mi sono reso conto che avete le sentinelle. E' solo quello il dubbio, lasciamo almeno quello..."