Como, Sergi Roberto a Mediaset: "Meritiamo la semifinale!"

vedi letture

Sergi Roberto, centrocampista del Como, ha parlato a SportMediaset dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Napoli. Le sue parole: "Mi sento orgoglioso per la squadra. Ci meritiamo questo, la squadra sta lavorando. Siamo giovani e sono orgoglioso".

Cosa vi ha detto Fabregas prima dei rigori? "Era un momento da sfruttare".