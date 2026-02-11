Mediaset, Panucci tuona: "C'era doppio giallo! Arbitro era a 2 metri, è gravissimo!"

Christian Panucci, ex calciatore e oggi opinionista tv, è intervenuto ai microfoni di Mediaset e tra i vari temi si è soffermato sulla mancata espulsione di Ramon in Napoli-Como: "È una seconda ammonizione, punto! L'arbitro era lì a due metri ed è molto grave non vederlo. Secondo me questo lo deve vedere, è gravissimo!".