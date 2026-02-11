Furia Conte contro Manganiello: "Con me lo fa apposta", il bordocampo Mediaset

“Almeno la va a vedere”. A far arrabbiare Antonio Conte, nel quarto di finale di Coppa Italia perso ai rigori dal suo Napoli con il Como, è stato l’intervento di Jacobo Ramon su Rasmus Hojlund a fine primo tempo. Fuori area, e su questo nessun dubbio, ma per gli azzurri sarebbe stato da cartellino rosso, contemplando una fattispecie di Dogso, cioè di chiara occasione da gol negata.

Valutazione non condivisa da Manganiello, che ha solo ammonito Ramon, ed evidentemente nemmeno il VAR, che non è intervenuto. E proprio su questo, nelle immagini da bordo campo trasmesse da Mediaset, che si concentra Conte: “Poi se è rosso o non è rosso va bene comunque. Ma che c*** Al Var questo qui chi lo controlla”. E poi ancora: “Manganiello, a due metri stanno”.

Furia Conte anche sul fallo di Ramon non sanzionato con un giallo a inizio secondo tempo: “Devi ammonire. Lo fa apposta, lo fa apposta con me. È giallo”.