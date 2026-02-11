Giuliani: "Pur salutando la Coppa, Conte ha finalmente potuto alternare gli uomini"

Fulvio Giuliani, giornalista radiofonico e direttore del quotidiano La Ragione, ha commentato l'eliminazione dalla Coppa Italia del Napoli: "I rigori hanno premiato il Como (e ci sta), peccato per qualche errore di troppo, ma - pur salutando la Coppa Italia - Conte ha finalmente potuto cominciare ad alternare gli uomini. Se cominceranno a tornare alcuni dei titolari, la corsa alla Champions diventerà interessante…".