Giuliani: "Pur salutando la Coppa, Conte ha finalmente potuto alternare gli uomini"
Fulvio Giuliani, giornalista radiofonico e direttore del quotidiano La Ragione, ha commentato l'eliminazione dalla Coppa Italia del Napoli: "I rigori hanno premiato il Como (e ci sta), peccato per qualche errore di troppo, ma - pur salutando la Coppa Italia - Conte ha finalmente potuto cominciare ad alternare gli uomini. Se cominceranno a tornare alcuni dei titolari, la corsa alla Champions diventerà interessante…".
I rigori hanno premiato il Como (e ci sta), peccato per qualche errore di troppo, ma - pur salutando la Coppa Italia - #Conte ha finalmente potuto cominciare ad alternare gli uomini. Se cominceranno a tornare alcuni dei titolari, la corsa alla Champions diventerà interessante……— Fulvio Giuliani (@fulviogiuliani) February 10, 2026
Pubblicità
Le Interviste
LiveMazzocchi in conferenza: "Siamo arrabbiati! Nell'ultimo periodo troppi errori arbitrali contro di noi"
Le più lette
1 Conte in conferenza: "Basta discorsi arbitrali! Speriamo possano essere più coraggiosi. Tifosi unici a capire nostri sforzi"
4 Mazzocchi in conferenza: "Siamo arrabbiati! Nell'ultimo periodo troppi errori arbitrali contro di noi"
Prossima partita
15 feb 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Roma
In primo piano
LiveConte in conferenza: "Basta discorsi arbitrali! Speriamo possano essere più coraggiosi. Tifosi unici a capire nostri sforzi"
Conte a Mediaset: “Giocando gli stessi arrivano problemi! Scudetto? Siate seri, se no diventa ridicolo…”
Antonio NotoVergara: "Giocare a Napoli da napoletano è la cosa più facile che ci sia! Baratterei mio gol al Chelsea col passaggio del turno"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le clamorose gaffe in TV, le lacrime da pugno nello stomaco, la confessione di Conte e lo spray di Pollon di Scott
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Bravi a stare in piedi nonostante il forte vento contro. 400 vittorie in carriera? Fortuna... Su McT e Gilmour..."
Fabio TarantinoFotoSta nascendo il nuovo Maradona: via pista, terzo anello aperto e nuova capienza, i dettagli
Antonio NotoSSCNapoli, Grava: "Notammo subito Vergara! Era penalizzato dal fisico, gli ho ricordato una cosa"
Le pagelle di Caporale: "Vergara ancora il migliore! 6,5 a Conte, visto il momento difficile fare molto meglio"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com