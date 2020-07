Compagnoni promuove lo scambio Milik-Bernardeschi: "Soluzione più logica per tutti"

Nel salottino di Sky Sport 24 è intervenuto il telecronista Maurizio Compagnoni che ha detto la sua sull'affare tra Napoli e Juventus per Milik: "La Juventus non ha grandi margini di manovra sul mercato. C'è un monte ingaggio troppo elevato. L'unica soluzione possibile è arrivare a Milik inserendo un giocatore. Secondo la logica lo scambio Milik-Bernardeschi è un'ottima idea. Alla Juventus serve un attaccante e al Napoli un esterno offensivo per sostituire Callejon"