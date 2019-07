Comune, Auricchio: "Abbiamo la numerazione dei sediolini, la campagna abbonamenti può partire! Sui lavori..."

Attilio Auricchio, Capo Gabinetto Comune Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sulla convenzione firmata nella notte per l'utilizzo dello stadio San Paolo: "Convenzione? C'è stata una lunga carrellata in consiglio comunale, terminata all'una e trenta. Io sono molto soddisfatto e possiamo esserlo tutto. Soluzione ottimale per gestire un impianto complesso. Il canone è un raggiungimento tipo sommatoria, sui costi che abbiamo calcolato, alla somma dei costi per il funzionamento dell'impianto abbiamo aggiunto altre valutazioni tecniche, un principio di redditività che portano il canone ad 835 mila euro, a cui va aggiunto il canone per le pubblicità all'interno dello stadio.

Non è solo una convenienza economica ma anche gestionale, la pulizia non è compresa nel canone e l'abbiamo passata alla società, così come tutta una serie di voci che rendono il rapporto sereno ed equilibrato. I tempi di firma? Anche immediati, entro settembre si potrà rendere operativa.

Vecchi debiti del Napoli? Questa è una questione un po' più complessa, ma non c'è nessun contenzioso in essere tra Comune e calcio Napoli, ci sono due annualità. Una delle due è già regolamentata, la seconda bisognerà attendere settembre e l'inizio della stagione.

I numeri dei sediolini ci sono già da tempo, è una richiesta che ci ha fatto il calcio Napoli. Nella giornata di ieri abbiamo fatto un ulteriore confronto sul posto per consentire al Napoli di partire con gli abbonamenti senza difficoltà. I lavori sono ancora in corso, ci sono i bagni da ultimare, gli spogliatoi ancora in svolgimento, ma per il campionato avremo uno stadio rinnovato.