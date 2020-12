Comune, ing. Attanasio: "Ecco quanto è costata la scritta 'Napoli' al Maradona, ultimati bagni disabili"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Maurizio Attanasio, ingegnere capo del Comune di Napoli: “Sono 1.400 sediolini da smontare e rimontare per comporre la scritta. Quelli bianchi da installare erano già in deposito, è costato circa 11mila euro come movimento. Colgo l’occasione per rispondere a qualcuno che voleva fosse fatto durante le Universiadi, evidentemente non conoscono i tempi in cui abbiamo lavorato per l’evento: è già stato fatto un miracolo. Abbiamo sfruttato delle economie destinate alla manutenzione dei sediolini che durante l’anno sono già previsti. Avendo avuto gli stadi vuoti, ne abbiamo approfittato per dare un tocco di personalità allo Stadio Diego Armando Maradona. Cerchiamo di fare il nostro meglio per utilizzare le risorse a disposizioni. Approfitto per dire che sono stati ultimati anche i lavori per i bagni e per le persone diversamente abili, manca solo il pubblico”.