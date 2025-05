Comune, Simeone: "Venerdì dobbiamo garantire il servizio di trasporto notturno e scongiurare scioperi"

"Napoli-Cagliari in chiaro in televisione? Ci sta lavorando il Prefetto col Capo della Sicurezza e i broadcaster che detengono i diritti TV. Si tratta - ha detto il presidente della Commissione trasporti, infrastrutture e lavori pubblici Nino Simeone a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - di una questione di ordine pubblico, che è prioritario rispetto a qualsiasi altra esigenza. La Linea 2 della metropolitana venerdì potrebbe non essere attiva per lo sciopero dei trasporti indetto dalle Ferrovie dello Stato. Mi auguro che per l'occasione della partita ci sia una deroga e funzioni tale tracciato, altrimenti ti sarebbe un problema.

Noi dobbiamo garantire il servizio di trasporto notturno, la partita finisce poco prima delle 23, chiederemo anche di riaprire la Cumana, la Circumvesuviana e tutto ciò che riguarda gli spostamenti da e per Napoli per tutta la notte, perché non sai quando eventualmente finirà il flusso. Si deve garantire ai tifosi che scenderanno in strada di poter tornare a casa. Il piano di mobilità inoltre prevede la chiusura di tante strade quindi il servizio pubblico è ancor più necessario. Gli operatori hanno piena volontà di lavorare e garantire il servizio ma la macchina organizzativa non è 'leggera'. Vedremo nelle prossime ore come evolveranno entrambe le vicende".