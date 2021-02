Console italiano a Malaga: "Tanti napoletani vivono a Granada, alla partita ci sarà anche l'ambasciatore"

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Marcello Memoli, console onorario italiano a Malaga: “Negli ultimi anni il Granada ha avuto ottimi risultati e il calcio è ritornato alla ribalta. E’ la prima volta che la squadra arriva ai sedicesimi di una coppa europea, è una città che sta soffrendo moltissimo per la situazione pandemica e quindi è un momento di gioia che tutti vogliono vivere. Il legame della città con la squadra è sempre molto forte.

Assisterò alla partita? Per l’occasione arriverà anche l’ambasciatore da Madrid, napoletano come me, arriverà giovedì a Granada per andare allo stadio con me. Il Granada ricordo che è state l’unica squadra che ha visto vedere i tre fratelli Maradona insieme per una partita amichevole.

Comunità napoletana a Granada? Circa 200 abitanti sono di origine campana, ci sono due club uno a Malaga e uno a Granada.

Pronostico? Il Granada non attraversa un momento fantastico, speriamo che il Napoli nonostante gli infortuni riesca a portare a casa un risultato positivo”.