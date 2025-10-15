Conte ad Acerra, Il Mattino: "Visita a sorpresa, dimostra suo legame col territorio”

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista de Il Mattino Francesco Gravetti. “La visita di Conte ad Acerra è stata una sorpresa. Ha partecipato all'intitolazione della struttura sportiva a Roberto Lorentini, medico toscano morto insieme ad altre 38 persone nella calca provocata durante la finale di Coppa dei Campioni del 29 maggio 1985 nello stadio di calcio “Heysel” in Belgio. Il suo arrivo era programmato ma è stato tenuto segreto fino all’ultimo secondo. La sorpresa è riuscita, perché i presenti erano molto felici ed emozionati.

Non si aspettavano di vederlo lì davanti a loro. L’allenatore è sembrato emozionato, benché abituato ai bagni di folla. Conte ha spiegato di essere legato a certi valori. Da bambino serviva messa ed è religioso. Felicissimi i ragazzini dell’orario e tutti i presenti. Anche il vescovo ha detto che è stato bello aprire un ponto tra il mondo Juventus e quello del Napoli con Conte protagonista. L’allenatore del Napoli ha portato un messaggio positivo che va al di là del calcio e che dimostra il suo legame col territorio, sempre più forte”.