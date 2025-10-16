Prima pagina
Il Mattino: "Napoli, gli 'intoccabili' del Conte Stakanov"
"Subito due trasferte a Torino e a Eindhoven, poi l'Inter".
Nell'edizione di oggi, Il Mattino dà ampio spazio in prima pagina al Napoli, che si prepara per la trasferta di Torino: "Napoli, gli 'intoccabili' del Conte Stakanov. Subito due trasferte a Torino e a Eindhoven, poi l'Inter". In taglio alto la vicenda al Largo Maradona: "Stop al caos visitatori. Murale, senso unico per Largo Maradona. 'Ecco il nuovo piano'". Di seguito la prima pagina integrale.
Pubblicità
Notizie
Copertina Torino-Napoli, le probabili formazioni: tocca a Neres, un ballottaggio per Conte di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
In primo piano
Juan Jesus: “Immortale? Napoli apice della mia carriera, voglio continuare! Su Beukema, Marianucci e il Torino..."
Pierpaolo MatroneSpalletti a 360°: "Via da Napoli perché ADL aveva preso il sopravvento! Una volta disse una cosa inascoltabile..."
Francesco CarboneDe Bruyne dal Belgio: “Conte? Nessuna polemica! A Napoli sto bene, gioco molto e siamo primi!”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scudetto già assegnato, l’infortunio che stravolge la storia, i nuovi intoccabili di Conte e la reazione dei rosiconi anti De Bruyne
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Meriti al Genoa, ma 2T solo noi! Arrivata energia dalla panchina…”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com