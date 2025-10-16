Prima pagina

Il Mattino: "Napoli, gli 'intoccabili' del Conte Stakanov"

Oggi alle 00:10Notizie
di Antonio Noto
"Subito due trasferte a Torino e a Eindhoven, poi l'Inter".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dà ampio spazio in prima pagina al Napoli, che si prepara per la trasferta di Torino: "Napoli, gli 'intoccabili' del Conte Stakanov. Subito due trasferte a Torino e a Eindhoven, poi l'Inter". In taglio alto la vicenda al Largo Maradona: "Stop al caos visitatori. Murale, senso unico per Largo Maradona. 'Ecco il nuovo piano'". Di seguito la prima pagina integrale.