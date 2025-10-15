Ufficiale Napoli al completo! Rientrati gli ultimi nazionali: il report da Castel Volturno

Il Napoli ritrova finalmente il gruppo al completo. A Castel Volturno si lavora in vista della sfida di sabato pomeriggio contro il Torino, primo impegno di un vero e proprio tour de force che vedrà gli azzurri impegnati in 7 partite in 22 giorni. Antonio Conte ha accolto ieri McTominay, Gilmour e Hojlund. Nella giornata di oggi, invece, si sono aggiunti gli ultimi reduci dagli impegni internazionali: Anguissa, Elmas, De Bruyne e gli italiani Meret, Di Lorenzo, Spinazzola e il giovane Marianucci dell’Under 21.

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: “Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista del prossimo match, sabato alle 18:00, contro il Torino. Nella seduta pomeridiana il gruppo ha svolto un lavoro tecnico-tattico. Sono rientrati tutti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali”, scrive il club azzurro sul proprio sito web ufficiale.