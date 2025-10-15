Meret, il futuro non è in discussione: niente nervosismo, vuole restare al Napoli

Da quando Vanja Milinkovic-Savic è arrivato al Napoli, la titolarità di Alex Meret tra i pali non è più una certezza. Nelle prime otto gare stagionali l’estremo difensore friulano è partito titolare solo in quattro occasioni (anche causa infortuni), ma non ha alcuna intenzione di lasciare il club azzurro. Questo è quanto scrive l'edizione odierna de Il Mattino.

In estate Meret aveva firmato il rinnovo per altre due stagioni, pienamente consapevole che l’arrivo del portiere serbo avrebbe potuto riaprire il ballottaggio per la maglia da titolare. Eppure, il numero 1 azzurro ha scelto di restare e di giocarsi le sue carte con determinazione e serenità. Secondo il quotidiano , Meret non ha mostrato segni di nervosismo né ha contattato il suo agente Federico Pastorello per chiedere la cessione a gennaio. "Alex resta calmo, calmissimo: non un piede sbattuto, nessuna chiamata al suo potente procuratore. È felice del Napoli, ha un cuore troppo azzurro per pensare di andare via. Non cerca un posto altrove, non vuole inserirsi nel tourbillon di gennaio. Almeno per adesso" si legge sul Mattino.