Conte al Napoli? D'Agostino avvisa: “Rischia di durare un mese con ADL”

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gaetano D'Agostino, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Roma e Fiorentina.

Pioli potrebbe essere l'allenatore giusto per il Napoli?

"Con Pioli va sempre fatto un discorso progettuale. Il Napoli dovrà ripartire quasi da zero, capendo chi avrà gli stimoli per continuare in azzurro. Tecnici come Conte, invece, pronti via possono lasciare il segno. Resta da vedere quali sono le intenzioni del club. Pioli può restare in azzurro più a lungo, mentre Antonio potrebbe vincere ed andare via”.

La trattativa con Conte potrebbe davvero concretizzarsi?

"Ho tanti difetti, l'unico pregio che ho è di dire quello che penso. Se il presidente darà degli obiettivi da raggiungere, lasciando fare all'allenatore, riuscirà a raggiungerli. Conte può anche durare un mese, scontrandosi con il presidente... In caso contrario, andrebbe scelto un tecnico più tranquillo. Ci sono alcuni tempi che andrebbero rispettati, soprattutto nella comunicazione. Quest'anno ne ho sentite tante. Con Conte, dunque, la strategia andrebbe cambiata”.