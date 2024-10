Conte: "Anche al Tottenham feci benissimo, li portai in Champions. Ma se chiedono miracoli..."

Intervenuto a Dazn (qui l'intervista completa) dopo Milan-Napoli, Antonio Conte in un passaggio ha commentato anche l'esperienza al Tottenham, l'ultima prima di fermarsi e, dopo un anno, ripartire dal Napoli.

Il tecnico giudica positiva la sua esperienza a Londra: "Tutti devono capire anche uno dove va... Capisco che c'è sempre grande aspettativa, però se poi vai in un posto dove comunque c'è difficoltà... Io penso che al Tottenham non abbia fatto bene, ma abbia fatto benissimo, dal nono posto siamo andati in Champions. Sono due anni che sono andato via io e comunque non entra in Champions, quando sono andato via per scelta personale li ho lasciati in zona Champions e hanno chiuso all'ottavo posto. Io penso di aver fatto la differenza anche lì. Se mi chiedono i miracoli grandi... Io sicuramente posso dare un'accelerata e portare la squadra a fare il massimo, ma non sempre il massimo significa vincere".