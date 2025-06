Pistocchi: "Napoli nettamente in pole in Italia, anzi è due file davanti a tutte le altre!"

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Sancho mi piace molto, è un giocatore di livello internazionale. Penso che in Italia possa fare benissimo. Quest'anno ci sono tanti affari di mercato, l'importante è avere il denaro per pagare gli ingaggi e mi pare che il Napoli li abbia, è più agevolato rispetto ad altri che hanno obblighi di bilancio a causa di deficit da ripianare.

Il Napoli è in una situazione ideale. E' campione d'Italia, ha confermato Conte in panchina e ha preso De Bruyne che ti dà 4-5 punti in più rispetto alle altre. Deve mettere a posto qualcosa, ma secondo me la rosa non è poi così stretta come diceva Conte lo scorso anno. Manca qualcosa in difesa, anche se è arrivato Marianucci che a me piace molto perché può giocare sia a quattro che a tre. Il Napoli ad oggi parte nettamente più avanti degli altri, le altre sono due file dietro rispetto agli azzurri".