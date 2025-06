Maradona jr: "Non c'è cosa più bella che vedere i big che ora preferiscono il Napoli al Nord"

Diego Maradona jr, ex calciatore e allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La cosa più bella è che vedo che tanti calciatori ora preferiscono venire al Napoli e non nelle super potenze del Nord. La grande garanzia è Conte. Lo scorso anno, senza coppe, ha portato Buongiorno, Neres, McTominay, Lukaku, Spinazzola. Un mercato fatto grazie a Conte e grazie alla solidità della società.

De Laurentiis può piacere o non può piacere, può risultare simpatico o antipatico, ma bisogna dargli il merito di aver riportato il Napoli nell'élite. Mercato? Il mio sogno è vedere Nunez con la maglia azzurra. Va bene Lucca, va bene tutto, ma Darwin è Darwin. Sarebbe bellissima una coppia tra lui e Lukaku".