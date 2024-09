Conte concreto: “Mercato finito tardi per tutti, ma servono subito prestazioni e punti”

Juventus-Napoli arriva troppo presto per testare il livello della sua squadra? Questa la risposta di Antonio Conte nella conferenza stampa di presentazione della sfida di sabato dell’Allianz Stadium: "Come ho detto prima del Cagliari, un po' per tutte le squadre, col mercato che è finito così tardi, c'è una fase di assestamento.

Alcuni nuovi sono arrivati da pochi giorni e devi fronteggiare poi tre partite con chi è partito. Stiamo tutti lavorando sodo per trovare la giusta quadra, chi ha tempo non aspetti tempo, ogni partita vale tre punti. Stiamo cercando tutti la quadra ma c'è anche la necessità di vedere buone prove e fare punti perché questi valgono a fine anno. Mi aspetto di dare continuità, di crescere, sotto tanti punti di vista, non fermarci a pensare cosa è stata l'ultima partita e non illuderci perché ogni santa partita per noi è un test".