Conte e lo scudetto: "In Italia poco merito a chi vince? Forse la mediocrità avvicina tutti"

All'estero chi vince viene portato in palmo di mano, in Italia si tende sempre a trovare il lato oscuro. E' questo uno dei temi affrontati da Antonio Conte nell'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Una vecchia e cattiva abitudine. Le eccellenze prima le vogliamo e dopo un po’ tendiamo a volerle distruggere. Potrei fare tanti esempi anche in ambiti non sportivi ma non voglio allargare il campo. Tutti parlano, giudicano e puntano il dito. Forse perché la mediocrità avvicina tutti. Io invece la combatto e la rifiuto".