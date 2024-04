Conte, l’amico Schwoch: “Andrà al Napoli, ho questa sensazione. Forte pressione di ADL"

Nel corso de 'Il Bello del Calcio' su Televomero, è intervenuto l'ex attaccante del Napoli Stefano Schwoch.

Nel corso de 'Il Bello del Calcio' su Televomero, è intervenuto l'ex attaccante del Napoli Stefano Schwoch: "Per me il nuovo allenatore del Napoli sarà Antonio Conte. Questa è una mia sensazione perché è una scelta forte del presidente.

E’ un po’ che non sento Antonio, ma so che c’è una forte pressione da parte di De Laurentiis per portarlo a Napoli. A lui piace la città e piace tanto anche alla moglie. Napoli è una piazza ambita e non può essere diversamente. Non ci sono tante squadre in Italia dove può andare, tolto magari il Milan se dovesse cambiare allenatore".