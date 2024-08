Conte, l'ex compagno Padovano: "Carichi pesanti e Bisoli si chiude bene. Su Brescianini..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex giocatore e compagno di squadra di Conte, Michele Padovano: "Il mercato è un po' bloccato. Conte l'ha espresso chiaramente, ma senza polemica. Nel giro di qualche attenzione il club si metterà a posto e arriveranno i giocatori giusti per completare l'organico.

Modena? I carichi sono importanti, li conosco bene, la metodologia è importante. Poi il Modena fa giocare male gli avversari, Bisoli si chiude bene, con 8-9 giocatori ed è difficile trovare gli spazi. Sarebbe stato fondamentale uno come Osimhen e Lukaku per aprire la difesa. Brescianini? Per me è molto forte, in B faceva la differenza, anche a Frosinone ha fatto bene, è moderno, ha le due fasi e si inserisce in zona gol, ma copre anche diversi ruoli in non possesso. Tornerà molto utile".