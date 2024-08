Conte spiega le difficoltà: "Senza Europa c'è poca attrattiva, ma provo ad aiutare il club"

Nella conferenza stampa dopo la gara col Modena, il tecnico del Napoli Antonio Conte rispondendo all'ultima domanda s'è soffermato anche sul mercato facendo intendere chiaramente un certo malumore soprattutto sul piano mediatico.

"Io sono soddisfatto dell'impegno dei ragazzi, della voglia, poi ci sono situazioni oggettive di cui faccio fatica a parlare. Se lei analizza in maniera oggettiva ha già la risposta. Non sono qui per dire cosa bisogna fare, vedete la realtà. Poi sento dire è l'organico del secondo Scudetto, ma mancano 12 giocatori, è andato via più della metà dell'organico. Sento dichiarazioni... uno si alza la mattina e in maniera non oggettiva parla del Napoli. L'oggettività è la parte reale che vedete pure voi.

Così come mi dà fastidio quando sento dire che bisogna accontentare Conte, noi abbiamo da rispettare dei parametri, il costo del cartellino, l'ingaggio ed il terzo parametro è che abbiano voglia di venire qui, come ho voluto io sposare questa piazza, sapendo che non c'è l'Europa, c'è poca attrattiva e devi entusiasmare il calciatore con parametri da rispettare. Io sto cercando di aiutare il club a trovare il profilo giusto in quei parametri. Non bisogna accontentare Conte, ma tutti, ci sono cose oggettive e continuiamo a lavorare con passione e voglia. Abbiamo pulito un po' di scorie, ma ancora ce ne sono, poi sono io il primo che volevo dare qualcosa in più stasera".