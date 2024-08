Conte su Kvara: “Lavoriamo sull’imprevedibilità, se sta solo in una zona lo triplicano…”

Kvara l'ha trattenuto fortemente. Lei ne ha visti tanti di qualità, lui che giocatore è? E' una delle domande poste ad Antonio Conte in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di campionato contro il Parma e a -1 dalla fine del mercato. L'allenatore del Napoli ha risposto così: "E' un bravo ragazzo, professionale, ha voglia di migliorarsi, questo per me è alla base di un'ulteriore crescita. Ha solo 23 anni, una vita davanti per diventare un giocatore veramente importante.

Ha margini notevoli, io sto cercando tatticamente di dargli più imprevedibilità possibile perché se lo metti solo in una zona anche l'avversario legge la situazione, ti raddoppia, ti triplica, può diventare prevedibile, ma stiamo lavorando anche con Politano e Neres Ngonge, con quelli talentuosi e forti nell'uno contro uno, di dargli imprevedibilità dentro al campo. Kvicha ha la testa sulle spalle, ha l'opportunità come gli altri di crescere anche proprio come personalità e mentalità. S'è messo a disposizione, può crescere ancora e già oggi è molto forte, sapete che considerazione ho di lui, ma ciò che mi piace è che è un talento che si mette a disposizione della squadra, quello che io cerco, poi la squadra lo esalterà".