Conte sul mercato: "Capisco il club, le uscite sono tutti prestiti e Osimhen è bloccato"

Nella conferenza stampa odierna alla vigilia dell'esordio in campionato col Verona, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato anche delle difficoltà del mercato.

Numericamente di quanti uomini ha bisogno per essere soddisfatto?

"Noi dobbiamo viaggiare su determinati parametri, costo, ingaggio e convincerli a venire a Napoli quest'anno senza coppe, un handicap notevole. Stiamo cercando soluzioni per tamponare, non possiamo fare tutto in un anno, in una sola sessione di mercato. Sono troppe le cose da fare, bisogna prendere lo stretto necessario. Mi rendo conto che dalle uscite che facciamo soldi non entrano, sono solo prestiti, non c'è un giocatore che viene pagato e capisco le difficoltà del club. C'è una situazione bloccata che tutti sapete, doveva portare introiti, ma proprio per questo vi sto esortando a capire bene la situazione. Questo non significa che è passato l'entusiasmo, io sono ancora più incazzato di prima e lo trasmetterò, incazzato come cazzutaggine intendo! Io sono a disposizione, se la società implementa la rosa va bene, altrimenti abbiamo anche ragazzi giovani come Iaccarino e Saco e valorizzeremo loro".