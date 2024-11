Contratto: "Gasperini prima scelta di ADL che poi ha ripiegato su Conte"

Bandiera della Fiorentina e quattordicesimo nella classifica delle presenze dei giocatori in maglia viola all-time, tre stagioni con la maglia dell'Atalanta e non solo, un presente da agente sportivo, Renzo Contratto ha rilasciato una lunga intervista a Radio Sportiva.

Partiamo da una delle grandi domande del momento: l'Atalanta è da Scudetto?

"Da Scudetto forse no ma può diventare una grande sorpresa. L'anno scorso nessuno pensava potesse vincere l'Europa League ma l'ha fatto con merito, sul campo. Why not? Ci può stare. Non a caso un presidente molto intelligente come De Laurentiis aveva messo Gasperini come prima scelta per il suo Napoli, poi ha dovuto ripiegare su Conte. La prima scelta era Gasp, se avesse detto di sì ora allenerebbe il Napoli, Conte era un'alternativa".