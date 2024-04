Corbo: "ADL non sa costruire le rose: tutti gli acquisti bocciati da tre allenatori su tre"

TuttoNapoli.net

Antonio Corbo, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Il secondo tempo di Monza non deve restare un'illusione? E' giusto sperare. Il Napoli ha dimostrato di avere delle doti, una potenzialità che finora è stata inespressa. L'altro aspetto è che dispiace che la squadra non si sia svegliata prima. La società ha molte colpe ed incompetenze" ha affermato il noto cronista.

De Laurentiis ha dimostrato la sua inadeguatezza come costruttore di squadra, mentre come amministratore è ottimo: è riuscito a risparmiare più di Giorgetti e a tenere il bilancio sempre in ordine, vantando anche un bell'attivo da 200 milioni. Come imprenditore, è degno della massima attenzione; peccato che non sappia costruire le rose: è come se chiedesse a me di creare un film partendo dalla scelta dei macchinisti... Tutti gli acquisti del Napoli sono stati bocciati da tre allenatori su tre. I mercati sono stati condotti male, ha regnato l'incompetenza".