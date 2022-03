Corbo consiglia ADL: "Mertens fondamentale, gli va fatta una promessa sul contratto!"

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Mertens spera di rimanere a Napoli e glielo auguro. Farebbe bene il Napoli a fargli una mezza promessa, anche per interesse. Mertens è fondamentale in queste ultime otto partite. Sia perché dovrà sostituire Osimhen a Bergamo, ma anche perché dovrà affiancarlo. Osimhen è forte, ma rende molto solo se affiancato da un'altra punta. Per questo ha bisogno di Mertens".