Corbo: “Insigne e ADL stanno giocando a scacchi. Se l’Italia vince gli Europei…”

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Lorenzo Insigne: “Insigne sta giocando a scacchi con De Laurentiis e anche il presidente sta facendo la stessa cosa. Non si può decidere ora, nessuno dei due può farlo perché tutto dipende dal mercato. Si dovrà prendere una decisione o ad Europeo terminato o dopo un’eventuale vittoria con la Spagna. Se l’Italia vince gli Europei, Insigne acquista anche status internazionale e quindi maggior appeal. Tra 7-8 giorni si potrà capire se Insigne potrà essere richiesto da club come il Barcellona e quindi delineare il suo futuro”.