Corbo: "Lukaku non tornerà mai più quello dell'Inter, lo sa e ha cambiato modo di giocare"

Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Domenica sarà una splendida giornata di calcio, è una sfida particolare. Cairo ha avuto un problema in questa costante sfida con la Juve che si crea nelle città con due squadre. Il Napoli ha il vantaggio di essere l’unica squadra, di essere egocentrica e non ha subito i livori e le sfide acide della convivenza nella stessa città con un’altra squadra. Il Napoli ha avuto una migliore agibilità di comportamento.

Lukaku? Sono in attesa di una svolta, lui sta cercando la quadra visto che non sarà mai più quello dell’Inter. Sta facendo prevalere il mestiere alla potenza, sono certo che sia lui che Kvaratshelia miglioreranno quando Conte troverà una soluzione al gioco di McTominay. Dovrebbe stare tra Kvaratskhelia e Lukaku, così ne beneficerebbero in tre”.