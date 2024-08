Corbo: "Osimhen caso Mondiale, gli danno 10mln per fare il turista e andare in discoteca"

vedi letture

"L'altra anomalia del mercato è non aver chiarito con Conte la situazione Osimhen, secondo me il Napoli è stato molto ottimista".

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen è un caso Mondiale, gli danno 10 milioni di euro netti per fare il turista e la sera di Napoli-Modena può andare in discoteca. Questo è colpa del Napoli perché ha considerato Osimhen non come il bomber del suo ciclo, ma come elemento di business ad alto livello per incassare tanti soldi. Per colpa di Osimhen il mercato è rimasto molto freddo, anche i suoi comportamenti non sono piaciuti. E così il ragazzo si è svalutato. Il Napoli si trova con la grande beffa di dover pagare 10 milioni di euro netti l'anno per non avere il calciatore in campo.

L'altra anomalia del mercato è non aver chiarito con Conte la situazione Osimhen, secondo me il Napoli è stato molto ottimista perché ha promesso a Conte che non avrebbe trovato Osimhen ma che avrebbe preso subito Lukaku. Io stimo Conte, mi piace la sua personalità, ma in una squadra che deve creare un futuro io non prenderei Lukaku a 31 anni. Manna? Devo sospendere il giudizio fino a fine mercato".