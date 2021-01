Corbo su Insigne: "La fascia è la sua inconsapevole ossessione, pensa di dover fare tutto da solo"

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo parla del capitano del Napoli: "Insigne è quello visto in Nazionale o il giocatore che aiuta il Napoli quando fa battere ad altri le punizioni, come lodevolmente ha fatto a Udine? La fascia di capitano è diventata la sua inconsapevole ossessione. Si è convinto di dover fare tutto lui. In realtà fa troppo e male. Anche qui vorrei maggiore disincanto da Gattuso. Deve aiutare Insigne chiedendogli di fare quello che può, e può fare tanto. Ma quando gli consente di strafare, quando non lo costringe a turni di riposo in panchina, danneggia un grande giocatore che va ricondotto alla normalità. Di insostituibili in Italia c'è forse solo Ronaldo nella Juve, Inserisco Donnarumma nel MIlan. Mancini sulla panchina della Nazionale. E pochi, pochissimi altri".