Corvino sponsorizza Hancko: "In difesa può fare tutto! Lo scoprii io 5 anni fa e già costava..."

Il responsabile dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando dell’annata del Napoli: “Il calcio vive di cicli ed è giusto che non siano sempre gli stessi a vincere, perché poi seguendo questi cicli si dice che c’è uno che finisce ed uno che incomincia. Credo che gli azzurri, come qualsiasi squadra che arriva a vincere, parte da lontano per poi arrivare alla cima, e quando poi arrivi in alto è normale che puoi riscendere perché anche le altre vogliono risalire. E’ fisiologico tutto quello che sta succedendo”.

Cosa ne pensa di Hancko? “Quando devi ricomporre una squadra a volte in un organico lavori anche sulle potenzialità e lui era un ragazzo che quando lo prendemmo era giovanissimo, come se fosse un 2003-2004 oggi. Son passati cinque anni e nonostante ciò la situazione anagrafica lo acquistammo per 1,8 milioni perché pur essendo di un club piccolo in Slovacchia quelle potenzialità che vidi io le vedeva anche il club che lo cedeva. E’ un ragazzo straordinario, intelligente e capace di fare sia il marcatore che centrale che l’esterno difensivo. Può giocare a tre e quattro”.