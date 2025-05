Pastore: "Vi spiego perché l'addio Conte è l'ideale! E ADL lo sa bene..."

Nel podcast di Cronache di spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato dell'addio di Antonio Conte: "Sembra una provocazione forte, ma se il Napoli come crediamo dovesse vincere lo Scudetto la cosa migliore che può capitare al Napoli da sabato è l'addio di Conte. Tatticamente e tecnicamente lascia poco e Conte ha cicli tipo lavatrice super concentrati, un anno, vince lo Scudetto e allora lascia.

La rosa è inadeguata per più competizioni ed è spremuta a livello mentale, ma come può ripartire con Conte dopo questa fatica? Il Napoli può salutare, ringraziare prima ancora che Conte faccia casino e De Laurentiis che non è stupido sa già tutto. Può dire tranquillo Antonio, so già tutto! C'è pure la Juventus, ma troppo in anticipo lì stanno pensando al futuro perché si giocano 50mln col Venezia. Il povero Tudor è stato già messo in un angolo".