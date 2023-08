Cosa annuncerà ADL entro il 12? Del Genio: "Non può dire niente per due motivi!"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal'.

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal': "Si parla di questo 12 agosto perché a Dimaro De Laurentiis avrebbe detto che entro questa data avrebbe detto. Io invece dico che entro il 12 agosto non si può dire niente, perché devi completare la squadra, c'è il mercato ancora aperto e poi devi vedere il valore degli avversari.

Non so se sia il Milan la squadra da temere, l'ho visto contro il Monza e non mi sembra tanto migliorato. L'anno scorso per me quella che è andata al di sotto delle sue possibilità in campionato è l'Inter, quindi per me a livello di potenzialità è l'Inter la squadra più vicina al Napoli, anche l'anno scorso non c'era gran differenza tra la rosa nerazzurra e quella partenopea".