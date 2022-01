Cosmi avverte: “Guardate il Milan. Guai a pensare che le prossime gare siano facili”

Nel corso di “Campania Sport”, in onda su Canale 21, è intervenuto l’allenatore Serse Cosmi che ha commentato il successo del Napoli a Bologna: “Era fondamentale per il Napoli vincere. Troppe volte ha pensato agli altri, invece deve pensare a se stesso, a ritrovare in primis i giocatori e piano piano lo sta facendo. Lozano ha trovato una prestazione vera, Lobotka oggi è un titolare inamovibile e fa ben sperare nell’eventuale ritorno di Anguissa. Perché prima si pensava che la sua mancanza fosse troppo penalizzante. Invece oggi dico che il miglior Lobotka, per caratteristiche, è il giocatore ideale accanto a Fabiàn Ruiz. Partita di personalità, ha fatto gol nel momento giusto, non è riuscito a timbrare il terzo gol ma alla fine ha vinto una gara fondamentale. Quello che mi sento di dire al Napoli in virtù delle prossime partite è di guardare la sconfitta del Milan. Si sbaglia e si fa un errore a pensare che le prossime partite siano facili”.