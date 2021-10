Courtois polemico: "Perché dobbiamo giocare la partita contro l'Italia? Ë inutile"

Thibaut Courtois non ha trattenuto la delusione per la clamorosa rimonta subita dal Belgio contro la Francia: "Di solito, quando sei in vantaggio per 2-0, non puoi buttare via la vittoria, ma noi l'abbiamo fatto", riporta nieuwsblad.be.

Poi una frase che farà discutere: "La partita con l'Italia? La giocheremo per niente. Arrivare terzi o quarti nella Nations League non interessa a nessuno. Sarà una partita inutile. Non so nemmeno perché giocheremo, è come una partita di allenamento".