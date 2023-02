Cremonese, Ballardini a Sky: "Napoli nettamente la più forte, anche se le rivali fanno fatica"

Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, commenta così a Sky Sport il match perso per 3-0 sul campo del Napoli.

Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, commenta così a Sky Sport il match perso per 3-0 sul campo del Napoli: “Noi abbiamo fatto un primo tempo buono dove il Napoli non ha creato tanti problemi e abbiamo avuto anche occasioni pericolose. Poi erano offesi per l’eliminazione in Coppa Italia, volevano vendicarsi. Credo comunque che loro siano la squadra nettamente più forte in Italia, nel secondo tempo poi per loro è stato già facile. È chiaro che se non abbiamo mai vinto una partita evidentemente lo meritiamo, ma secondo me da qui alla fine la Cremonese farà delle ottime partite e arriverà anche la vittoria”.