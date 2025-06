Italia U21, il Ct Nunziata: "Giocato a calcio in 9 contro 11, che spettacolo questi ragazzi"

Carmine Nunziata, commissario tecnico dell'Italia Under 21, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta contro la Germania ai quarti di finale degli Europei di categoria.

Giocato a testa alta, ma non è bastato.

"Io non è bastato non lo metterei: ringrazierei i ragazzi, per lo spettacolo che hanno dato per 120 minuti giocando anche in 9 contro 11, riprendendo la partita e perdendola a 4 minuti dalla fine. Hanno giocato a calcio, lo sanno fare e non smetterò mai di ringraziarli per tutto quello che mi hanno dato e per tutto quello che siamo riusciti a fare insieme che non è poco".

Nonostante l'arbitraggio?

"Tanto è inutile parlarne. L'arbitro secondo me ha rovinato la partita, però alla fine resta il risultato, la grandissima amarezza e la grande consapevolezza che la squadra avrebbe meritato di andare avanti e ha fatto una grandissima partita sotto tutti i punti di vista. Loro hanno tutti giocatori che giocano in Bundesliga, ci davano tutti per sconfitti e, se l'arbitro non avesse rovinato la partita, l'hanno vista poco la palla".

Questi ragazzi meritano spazio anche oltre la Nazionale?

"Io penso che alla fine se lo prenderanno lo spazio. Alcuni giocano, altri troveranno spazio con più continuità".

Cosa lascia al ct della Nazionale maggiore Gattuso?

"Dei giocatori che in questi due anni sono cresciuti tantissimo. Sarò contento se vedrò i ragazzi un domani andare su in nazionale".